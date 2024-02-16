Ситуація в Авдіївці: Зеленський зробив заяву про завдання військових

Уся країна спостерігає за подіями на цьому напрямку

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого заявив, що знає про складну ситуацію в Авдіївці. Він назвав найголовніше завдання для військовослужбовців, які перебувають на тому напрямку, а саме — збереження життів бійців.

Військові є головною зброєю України, упевнений президент. Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує "Українська правда".

Як подолати корупцію в оборонному секторі

"Я не говоритиму, які вони нові підходи застосовують. Їхнє завдання — робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене: наші військові — це найголовніше, що у нас є, і це наше саме головна зброя" — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ситуація в Авдіївці складна вже не перший день. Росія знищує все своєму шляху, рівняючи будівлі із землею. Так уже було і з іншими українськими селами та містами.

Зеленський контактує із військовим керівництвом. Він знає, що зараз відбувається на тому напрямку, і як українські військові героїчно тримають оборону.

Нагадаємо, що увечері 15 лютого з’явилися повідомлення, що ворогові вдалося підняти свій прапор над укріпрайоном української армії "Зеніт". Авдіївку взяли в кільце.

На цей напрямок нещодавно перекинули Третю штурмову бригаду. Вони утримують оборонні позиції у складних умовах. Ресурси армії ворога значно перевищують українські.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилася ситуація навколо Авдіївки за місяць. Росіяни серйозно просунулися на цьому напрямку.