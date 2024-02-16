Ситуація в Авдіївці: Зеленський зробив заяву про завдання військових
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 4409
Уся країна спостерігає за подіями на цьому напрямку
Президент України Володимир Зеленський 16 лютого заявив, що знає про складну ситуацію в Авдіївці. Він назвав найголовніше завдання для військовослужбовців, які перебувають на тому напрямку, а саме — збереження життів бійців.
Військові є головною зброєю України, упевнений президент. Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує "Українська правда".
"Я не говоритиму, які вони нові підходи застосовують. Їхнє завдання — робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене: наші військові — це найголовніше, що у нас є, і це наше саме головна зброя" — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що ситуація в Авдіївці складна вже не перший день. Росія знищує все своєму шляху, рівняючи будівлі із землею. Так уже було і з іншими українськими селами та містами.
Зеленський контактує із військовим керівництвом. Він знає, що зараз відбувається на тому напрямку, і як українські військові героїчно тримають оборону.
Нагадаємо, що увечері 15 лютого з’явилися повідомлення, що ворогові вдалося підняти свій прапор над укріпрайоном української армії "Зеніт". Авдіївку взяли в кільце.
На цей напрямок нещодавно перекинули Третю штурмову бригаду. Вони утримують оборонні позиції у складних умовах. Ресурси армії ворога значно перевищують українські.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилася ситуація навколо Авдіївки за місяць. Росіяни серйозно просунулися на цьому напрямку.