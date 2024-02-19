"В воде не тонет": россияне попытались спасти пилота сбитого самолета, в сети веселятся (видео)

Набрал отрицательно высоту, а пилот пошел на "доразведку"

После сбития двух вражеских самолетов — Су-35 и Су-34 — в сети начала распространяться информация, что в Азовском море дрейфует пилот одного из них. Правда, делает это лицом вниз.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук. В то же время система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в Мариуполе перекрыт въезд на Рыбацкое. Сделала это военная комендатура, пока вокруг суетятся и бегают оккупанты.

Снимок системы Cospas-Sarsat

"С места происшествия. Не падающий самолет в море. Русня пытается что-то достать", — говорится в сообщении.

Как отреагировали в сети

Пользователей сети обрадовали такие новости. Среди всеобщей радости на фоне сбития двух российских самолетов встречается искренняя насмешка. К примеру, пишут:

летай как бабочка, падай как русская Су-шка;

пусть передает привет экипажу А-50;

говорят, что какой-то самолет отрицательно набрал высоту, после чего пилот решил провести доразведку в режиме "дрейфа" лицом вниз и проведение прямого контакта с крейсером "Мацква". Обещали держать в курсе.

ой, а что это такое в море? Может быть птица, а может быть это плавник акулы? А болт — это же российский Cу-34 пошел накормить бычков и мидий.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно ВСУ приземлили еще два бомбардировщика и один истребитель. Это тоже произошло на восточном направлении.