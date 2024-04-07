РФ снова обстреляла энергосистему Украины: в одной из областей увеличивают аварийные отключения

Прогнозов по восстановлению энергоснабжения пока нет

Во время ночной атаки на Украину армия РФ снова ударила по энергосистеме на Харьковщине. Пострадало инфраструктурный объект.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго. По её данным, cреди поврежденных гражданских объектов – объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". В связи с этим диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений.

"Сейчас ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над возобновлением энергоснабжения…Из-за риска повторных обстрелов прогнозы по восстановлению не даем. Но энергетики делают все возможное, чтобы поскорее запитать в полном объеме критическую инфраструктуру, потребителей и промышленность", — говорится в сообщении.

В ДТЭК также напомнили, что, когда свет возвращается в дома – нельзя включать все мощные электроприборы одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ сбросила КАБ на многоэтажку в Купянске. В результате атаки, к сожалению, под завалами погибла женщина.