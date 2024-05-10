Найдовша з початку повномасштабної війни: на Харківщині триває повітряна тривога

Через атаки росіян у регіоні з самого ранку триває повітряна тривога

У Харківській області повітряна тривога триває понад 10 годин. Це найдовший час з 24 лютого 2022 року.

Про повітряну небезпеку у регіонах оперативно оголошують на сайті повітряних тривог. Регіон з ночі 10 травня під обстрілом ворога.

Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 9:03. Станом на 19:00 відбою немає і не було цілий день. Весь цей час Харківська область перебуває під обстрілами російської армії.

Вночі ворог ударив по Харкову балістичними ракетами, попередньо С-300. Удар припав по житлових будинках, почалася пожежа.

Також окупанти обстріляли Вовчанськ на кордоні із РФ. Під час ранкового обстрілу поранено двох людей, а в результаті удару о 13:22 постраждала 60-річна жінка. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що всю ніч вони били КАБами, РСЗВ та артилерією, а також ДРГ намагалася прорвати кордон. Після сильних обстрілів місцевих жителів закликали евакуюватися.

Олег Синегубов розповів, що відбувається у регіоні станом на 16:00. Росіяни продовжують удари по цивільних та намагаються розвивати наступ на північній ділянці області, але ЗСУ дають відсіч. Тривають прикордонні бої.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи буде наступ РФ у Харківській області успішним. Ми зібрали думки місцевої влади, аналітиків та прогнози ЗМІ.