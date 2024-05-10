Сама длинная с начала полномасштабной войны: на Харьковщине длится воздушная тревога

Из-за атак россиян в регионе с самого утра длится воздушная тревога

В Харьковской области воздушная тревога продолжается больше 10 часов. Это самое длительное время с 24 февраля 2022 года.

О воздушной опасности в регионах оперативно объявляют на сайте воздушных тревог. Регион с ночи 10 мая под обстрелами врага.

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 9:03. По состоянию на 19:00 отбоя нет и не было его целый день. Все это время Харьковская область находится под обстрелами российской армии.

Ночью враг ударил по Харькову баллистическими ракетами, предварительно – С-300. Удар пришелся по жилым домам, начался пожар.

Также оккупанты обстреляли Волчанск на границе с РФ. Во время утреннего обстрела ранены два человека, а в результате удара в 13:22 пострадала 60-летняя женщина. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что всю ночь они били КАБами, РСЗО и артиллерией, а также ДРГ пыталась прорвать границу. После сильного обстрела местных жителей призвали эвакуироваться.

Олег Синегубов рассказал, что происходит в регионе по состоянию на 16:00. Россияне продолжают удары по гражданским и пытаются развивать наступление на северном участке области, но ВСУ дают отпор. Продолжаются приграничные бои.

Также "Телеграф" рассказывал о том, будет ли наступление РФ в Харьковской области успешным. Мы собрали мнения местных властей, аналитиков и прогнозы СМИ.