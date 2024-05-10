"По всій лінії фронту — важкі бої": Зеленський обговорив із Сирським посилення ЗСУ

Володимир Зеленський прокоментував бої у Харківській області та подякував США за новий пакет допомоги

По всій лінії фронту в Україні точаться важкі бої з росіянами. Особлива увага прикута до ситуації у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який заслухав доповідь Головкому ЗСУ Олександра Сирського. Вони обговорили подальшу дію ЗСУ на фронті.

Президент повідомив, що Сирський доповідав йому сьогодні вранці та ввечері, а Міністр оборони України Рустем Умеров постійно на зв’язку. Глава держави додав, що обговорив та ухвалив важливі рішення, які допоможуть Силам оборони України краще давати відсіч ворогові.

"Щойно була доповідь Головкому Олександра Сирського. По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямам у Харківській, Покровському та інших напрямках у Донецькій області – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій у Харківській області. Окремо – Часів Яр. Головком доповів про рішення, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", — написав Зеленський.

Прокоментував президент і ситуацію на Харківщині, де росіяни намагаються прорвати кордон і наступати. Командування бачить кількість ворожих солдатів та розуміє їх наміри. Тому цей напрямок буде посилено.

"Додаємо наші сили на Харківські напрями. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту незмінно знищуватимемо окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", — підкреслив він.

Також Володимир Зеленський подякував США за новий пакет допомоги на 400 млн доларів. Він додав, що Україні зараз вкрай важлива допомога та підтримка союзників. Причому не просто в оголошенні військової допомоги, а у своєчасному її постачанні.

"Пакет, який справді допомагає – це привезена в Україну зброя, а не тільки оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так… Сьогодні є нове рішення про американську підтримку, рішення Президента Байдена. Це й артилерія, протитанкова зброя, техніка і ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб вся зброя якнайшвидше показала себе на фронті", — сказав український президент.

До того ж Україна продовжує вести міжнародну роботу. Володимир Зеленський провів кілька телефонних розмов напередодні саміту миру у Швейцарії та зустрівся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Він зазначив, що Росія хоче зірвати плани України та завадити відновити мир, але Володимиру Путіну нічого не вдасться.

"Чим змістовнішим буде Саміт, тим ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не бажає. Очевидно, що він продовжуватиме намагатися зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами. Ми повинні цього не допустити. Зробити все для цього", — резюмував Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Сили оборони України палко зустріли росіян у Харківській області. У мережі публікують кадри підбитої ворожої техніки.