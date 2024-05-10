"По всей линии фронта - тяжелые бои": Зеленский обсудил с Сырским усиление ВСУ

Владимир Зеленский прокомментировал бои в Харьковской области и поблагодарил США за новый пакет помощи

По всей линии фронта в Украине идут тяжелые бои с россиянами. Особое внимание приковано к ситуации в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского. Они обсудили дальнейшие действие ВСУ на фронте.

Президент сообщил, что Сырский докладывал ему сегодня утром и вечером, а министр обороны Украины Рустем Умеров постоянно на связи. Глава государства добавил, что обсудил и принял важные решения, которые помогут Силам обороны Украины лучше давать отпор врагу.

"Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций в Харьковской области. Отдельно – Часов Яр. Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам", — написал Зеленский.

Прокомментировал президент и ситуацию в Харьковской области, где россияне пытаются прорвать границу и наступать. Командование видит количество вражеских солдат и понимает его намерения. Поэтому это направление будет усилено.

"Добавляем наши силы на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", — подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи на 400 млн долларов. Он добавил, что Украине сейчас крайне важна помощь и поддержка союзников. Причем не просто в объявлении военной помощи, а в своевременных ее поставках.

"Пакет, который действительно помогает – это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так… Сегодня есть новое решение об американской поддержке, решении Президента Байдена. Это и артиллерия, противотанковое оружие, техника и ПВО. То, что нужно. Спасибо. Работаем над логистикой, чтобы все оружие как можно быстрее показало себя на фронте", — сказал украинский президент.

Вдобавок к этому Украина продолжает вести международную работу. Владимир Зеленский провел несколько телефонных разговоров накануне саммита мира в Швейцарии и встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он отметил, что Россия хочет сорвать планы Украины и помешать восстановить мир, но Владимиру Путину ничего не удастся.

"Чем содержательнее будет Саммит, тем ближе будет мир. Очевидно, что Путин этого не желает. Очевидно, что он будет продолжать пробовать срывать наши усилия – и попытками наступать, и попытками подрывать наши договоренности с другими лидерами. Мы должны этого не допустить. Сделать все для этого", — резюмировал Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Силы обороны Украины горячо встретили россиян в Харьковской области. В сети публикуют кадры подбитой вражеской техники.