Других вариантов не осталось? Почему русские бьют по мостам в Покровске

Наступлением на город оккупанты решают три задачи, говорит ветеран АТО

Методическим уничтожением путепроводов в Покровске Донецкой области российские оккупанты пытаются сорвать снабжение Вооруженных Сил Украины в этом районе. Однако ВСУ есть что противопоставить таким действиям врага.

Какие еще цели ставит перед собой враг и насколько его удары болезненны для украинских военных? Об этом "Телеграфу" рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, ветеран АТО Иван Тимочко.

По его словам, следует понимать, что наступление на Покровск – это не наступление на конкретный город. Враг надеется, что по линии Угледар – Курахово – Покровск сможет окружить с юга Донецкую область. И именно Покровск враг рассматривает как один из логистических центров ВСУ. Тем временем взятием Часового Яра у него стояла задача зайти на агломерацию Краматорск – Славянск – Дружковка – Константиновка.

— Враг рассматривает Покровск как плацдарм для разорачивания ВСУ в Донецкой области. Этот промышленный город получает усиление из Центральной Украины, поэтому наступление врага на Покровск, во-первых, это выполнение задачи Путина по оккупации Донецкой области, вытеснение Вооруженных Сил из Донецкой области и, третье, использование инфраструктуры или промышленных объектов двойного назначения. В будущем враг тоже хочет использовать Покровск как плацдарм для наступления на центр и юг Украины, — говорит военный эксперт.

Он объясняет: из-за того, что оккупантам не удалось достичь своей цели, ударами по логистике они пытаются сорвать усиление ВСУ.

— Главнокомандующий [Александр Сырский] заявлял несколько раз, что в Покровск подтянуты дополнительные силы, дополнительные средства. А чтобы эти дополнительные силы, средства и резервы эффективно функционировали, они нуждаются в подвозе от банальных продуктов питания до боекомплекта, — говорит ветеран АТО. — Украинская армия, в отличие от российской, не столь зависима от поставок по железной дороге. В Украине очень хорошо развита система магистральных путей, и атаковать Вооруженные Силы на них россиянам тяжело, дорого и малоэффективно.

Однако магистральные пути в силу природных условий имеют сеть мостов, поэтому перерезать пути поставки с помощью разрушения мостов – это устоявшаяся практика всех армий мира, говорит председатель совета резервистов Сухопутных войск. Он напомнил, как ВСУ уничтожали мосты, понтонные переправы, баржи россиян на реке Сейм в Курской области. Здесь та же ситуация.

— Враг начинает понимать, что Покровск ему вряд ли удастся быстро занять, так что сохранять инфраструктуру для себя в ближайшей перспективе ему вряд ли понадобится. Поэтому он хочет ограничить ресурс ВСУ. Тем более когда оккупантам пришлось оттягивать свои войска на Курщину и снижать свой боевой потенциал на линии фронта на Донетчине и вообще в Украине, — продолжает военный эксперт.

По его мнению, учитывая, что передовые части окупантов стоят в 8 километрах от города, они будут наносить по Покровску ракетно-артиллерийские удары.

— Они любят "ковровые" бомбардировки для поражения инфраструктуры, которой обеспечено еще остающееся там местное население. А когда становится известно об уничтожении мостов и отрезании путей [эвакуации], это вызывает панику у местного населения: дескать, уехать никак, все пропало. С другой стороны, россияне рассматривают удары по мостам как замедление украинской логистики, — говорит Иван Тимочко.

Он подчеркнул, что важно понимать: украинская армия никогда не выбирает один маршрут снабжения своих войск.

— Для этого есть множество дополнительных и менее известных маршрутов. Это и грунтовые дороги, и переправы в скрытых местах, а если есть возможность – авиация, вездеходный транспорт и железная дорога. Так что войска получат надлежащее обеспечение. Возможно, увеличится путь доставки, плечо логистики. Но вряд ли можно говорить, что за счет подрыва мостов россияне могут резко перехватить инициативу на этом направлении.

Военный эксперт добавляет, что Покровск не является самоцелью для врага. И пока он не решил свои задачи по линии Угледар – Курахово – Покровск (а штурмы Угледара себя не оправдали), то боится, что его войска в выступе на Покровском направлении могут попасть под огневый вал украинской артиллерии с флангов. Поэтому уничтожение мостов — один из способов уменьшить возможности украинской армии нанести удар по боевым порядкам россиян. Так что удар по мостам для ВСУ был ощутим, но не критичен.

Враг стоит в 8 километрах от Покровска, однако фланги его уязвимы

— Россия — это северная страна с многочисленными болотами, сообщение у них гораздо хуже, чем в Украине, поэтому они полагаются на железную дорогу. А у нас очень большая сеть дорог с жестким покрытием, — напоминает ветеран АТО. — А Донетчина (да и центр, восток и юг Украины) — это индустриальная область. Там сеть путей, мостов очень развита, так что потерей одного моста или дороги невозможно перекрыть поставки Вооруженным Силам.

Иван Тимочко отмечает: оккупанты должны объяснить своему высшему руководству, почему до сих пор не вошли в Покровск. А так они могут сказать, что выполняют такие-то задачи или пытаются решить такие-то проблемы, чтобы продвигаться самим или снизить давление Вооруженных Сил в районе города.

— Именно поэтому мы и должны понимать, почему враг наносил удары по этим мостам. Потому что других вариантов у русских не осталось. Я уверен, в начальных планах оккупантов был быстрый захват Покровска и сохранение мостов, чтобы использовать их для контрнаступления на Украину. А теперь они понимают, что это несбыточная мечта, и попытки занять Покровск растянутся на месяцы, — подытожил военный эксперт.

Напомним, в Покровске было три путепровода, два из которых россияне уничтожили — Восточный и Мирноградский, соединявший город с Мирноградом.