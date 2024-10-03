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Не встиг побачити новонароджену онучку: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини

Автор
Олена Руденко
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Автор
В'ячеслав Пилипенко
В'ячеслав Пилипенко. Фото Колаж "Телеграфу"

На початку липня йому виповнилося 45 років

Щодня, захищаючи рідну землю від російських окупантів, гинуть українські захисники. У боях за Торецьк отримав смертельне поранення воїн з Дніпропетровщини В'ячеслав Пилипенко.

Як пише місцеве видання "Межівський меридіан", чоловік одним з перших став на захист України після повномасштабного вторгнення. Він приєднався до лав 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка Збройних Сил України у квітні 2022 року.

В'ячеслав Пилипенко бився з ворогом на Миколаївщині – у 2022-му році, на Херсонщині та Харківщині – у 2023-му. У 2024 році захищав Україну на Донеччині.

Чоловік народився та жив у селищі Межова та був працівником з благоустрою. У героя залишилися дружина, син та донька.

У березні цього року у В'ячеслава народилася онука Аделіна, яку він так і не встиг побачити. За весь час служби воїну лише кілька разів вдалося побувати вдома.

В'ячеслав з донькою та дружиною

Часто вони, розмовляючи телефоном з дружиною та донькою, уявляли, як дідусь приїде додому та вперше візьме на руки маленьку Аделінку. Востаннє герой зателефонував дружині о пів на четверту ранку та сказав, що все добре, він вирушає на завдання. Рідні до останнього вірили, що В'ячеслав все ж живий.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув 29-річний молодший сержант Микита Тертишний. Він був оператором безпілотного літального апарату військової частини А1126.

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#Війна #Загибель #Герой