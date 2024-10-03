Не успел увидеть новорожденную внучку: на войне погиб воин с Днепропетровщины

В начале июля ему исполнилось 45 лет

Каждый день, защищая родную землю от российских оккупантов, гибнут украинские защитники. В боях за Торецк получил смертельное ранение воинов с Днепропетровщины Вячеслав Пилипенко.

Как пишет местное издание "Межевский меридиан", мужчина одним из первых встал на защиту Украины после полномасштабного вторжения. Он присоединился к рядам 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко Вооруженных Сил Украины в апреле 2022 года.

Вячеслав Пилипенко сражался с врагом на Николаевщине – в 2022 году, на Херсонщине и Харьковщине – в 2023 году. В 2024 году защищал Украину в Донецкой области.

Человек родился и жил в поселке Межевая и был работником по благоустройству. У героя остались жена, сын и дочь.

В марте этого года у Вячеслава родилась внучка Аделина, которую он так и не успел увидеть. За все время службы воину всего несколько раз удалось побывать дома.

Вячеслав с дочерью и женой

Часто они, разговаривая по телефону с женой и дочерью, представляли, как дедушка приедет домой и впервые возьмет на руки маленькую Аделинку. В последний раз герой позвонил жене в половине четвертого утра и сказал, что все хорошо, он идет на задание. Родные до последнего верили, что Вячеслав все же жив.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб 29-летний младший сержант Никита Тертышный. Он был оператором беспилотного летательного аппарата воинской части А1126.