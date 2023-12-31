Знову під ударом: росіяни атакували Харків безпілотниками

Наразі немає інформації щодо постраждалих від теракту

Російські терористи в ніч на 31 грудня вчергове атакували Харків безпілотниками. Нажаль, було кілька влучань, пошкоджено житлові будівлі та соціальну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка. Інформацію також підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана" – написав він.

За словами Тимошка, сили протиповітряної оборони вночі знищили над Харковом кілька російських безпілотників. Наразі відомо про два влучання – один БПЛА вдарив у житлову будівлю, інший у будівлю соціальної інфраструктури міста. Інформації щодо загиблих та поранених немає.

Це вже не перший обстріл міста за останні дні. Ввечері 30 грудня терористи ударили по Харкову ракетами з території Бєлгородської області РФ. Внаслідок теракту було поранено 16 осіб, ракети пошкодили низку будівель у місті, включно із житловими будинками та готелем Kharkiv Palace.