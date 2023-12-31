Снова под ударом: россияне атаковали Харьков беспилотниками

Пока нет информации о пострадавших от теракта

Российские террористы в ночь на 31 декабря в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. К сожалению, было несколько попаданий, повреждены жилые здания и социальная инфраструктура города.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко. Информацию также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Есть попадание в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена" — написал он.

По словам Тимошко, силы противовоздушной обороны ночью уничтожили над Харьковом несколько российских беспилотников. Пока известно о двух попаданиях – один БПЛА ударил в жилое здание, другой в здание социальной инфраструктуры города. Информации о погибших и раненых нет.

Это уже не первый обстрел города за последние дни. Вечером 30 декабря террористы ударили по Харькову ракетами с территории Белгородской области. В результате теракта были ранены 16 человек, ракеты повредили ряд зданий в городе, включая жилые дома и гостиницу Kharkiv Palace.