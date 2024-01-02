Київські енергетики відремонтували обладнання після масованої атаки РФ: коли всім увімкнуть світло

Енергопостачання відновлено вже в повному обсязі

Внаслідок масованої ракетної атаки, яку окупанти влаштували по Україні вранці 2 січня, у кількох районах Києва сталися перебої зі світлом. Але станом на 16:00 проблему вже усунуто.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. За її даними, енергопостачання відновлено вже в повному обсязі.

"Дякую енергетикам за оперативну та ефективну роботу", — йдеться у повідомленні.

У той же час в "Укренерго" зазначили, що хоч неполадки і усунуті, зараз все ще ведуться роботи із підключення споживачів. Тому у деяких все ж таки світла може і не бути.

"Ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки. Фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин", — заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що дізнатися про те, як столиця приходить до тями після обстрілів ви можете дізнатися з репортажу "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Як раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський прокоментував ранкову атаку РФ.