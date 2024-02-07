Російські терористи підняли в небо літаки Ту-95: можлива ракетна атака

Якщо виліт бойовий, пуски будуть орієнтовно о 04:00 – 06:30 ранку

Російські терористи о 01:40 7 лютого підняли в небо дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95 з авіабази "Оленья" у Мурманській області, куди Збройні сили України поки що не дістають. Наразі нацистські літаки рухаються до району Каспію на пускові рубежі.

Про це повідомляють моніторингові канали. Якщо виліт бойовий, пуски будуть орієнтовно о 04:00 – 06:30 ранку – залежно від району, звідки будуть запускати ракети.

До повітряного простору України ракети увійдуть через годину-півтори після пусків.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 23 січня в Києві пролунала низка вибухів. У передмісті столиці також було голосно.

Вранці, 23 січня, російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, більшу частину з них було знищено.

Помста не забарилася: нещодавно у російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 — майора Олега Стегачова. Він брав безпосередню участь у завданні ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивствах українців.