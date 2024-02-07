У Києві є загиблі внаслідок ракетного удару: їх стає дедалі більше

У столиці зростає кількість жертв атаки з боку РФ

У середу, 7 лютого, Київ атакували ворожі ракети, які наробили бід у різних районах міста. Внаслідок події загинуло двоє людей, які опинилися під завалами багатоповерхового будинку.

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці в Телеграм Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що одразу шість регіонів перебували під ворожим ударом.

Так, за словами Зеленського, у Києві постраждало понад десять осіб і станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть перебувати люди.

Також він зазначив, що в столиці пошкоджено деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі.

"Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", — наголосив президент.

Після цього з'явилася інформація від КМВА про те, що в столиці, внаслідок ворожого ракетного удару, загинуло троє людей. Кількість же постраждалих зросла до 16 осіб.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про те, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки, на даний момент, постраждало 13 людей — 10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі.

Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, російські терористи ще вночі підняли в небо від семи до дев’яти своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пізніше до них приєдналися літаки Ту-22М3 із Моздока. Перші несуть ракети Х-101/555, інші ракети-вбивці Х-22.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що через атаку РФ у частині Києва зникло світло. За даними енергетиків, через атаку росіян у Києві було пошкоджено дві високовольтні лінії.