В Киеве есть погибшие в результате ракетного удара: их становится все больше

В столице растет количество жерт атаки со стороны РФ

В среду, 7 февраля, Киев атаковали вражеские ракеты, которые наделали бед в разных районах города. В результате произошедшего погибло два человека, которые оказались под завалами многоэтажного дома.

Об этом сообщил на своей официальной странице в Телеграм Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сразу шесть регионов находились под вражеским ударом.

Так, по словам Зеленского, в Киеве пострадало более десяти человек и по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди.

Также он отметил, что в столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели.

"Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить", — подчеркнул президент.

После этого появилась информация от КГВА о том, что в столице, в результате вражеского ракетного удара, погибло три человека. Количество же пострадавших возросло до 16 человек.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о том, что всего в столице в результате вражеской атаки, на данный момент, пострадало 13 человек — 10 из них, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе.

Три человека пострадали в Днепровском районе. Двух из них госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте.

Напомним, российские террористы еще ночью подняли в небо от семи до девяти своих стратегических бомбардировщиков Ту-95. Позже к ним присоединились самолеты Ту-22М3 из Моздока. Первые несут ракеты Х-101/555, другие – ракеты-убийцы Х-22.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что из-за атаки РФ в части Киева пропал свет. По данным энергетиков, из-за атаки россиян в Киеве были повреждены две высоковольтные линии.