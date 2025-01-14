Війна — день 1056: Україна та Росія обмінюються ударами, а Білорусь стягує війська до кордону

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують атакувати на низці напрямків, а за попередню добу сталося 155 бойових зіткнень. Трохи менше половини з них зафіксовано на одному Покровському напрямку, але також помітне зосередження сил у Курській області. При цьому аналітики зафіксували зміну тактики ЗСУ щодо знищення російських командних центрів, що дуже ускладнює управління військами для окупантів. Водночас також відмічено збільшення кількості білоруських військ на кордоні, хоча спостерігачі поки що не бачать у цьому загрози для України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Над Україною помічено близько 25 БПЛА, у Києві чули вибухи. Тим часом повідомляється і про масований удар по російських містах у Брянській, Тульській та низці інших областей.

Ситуацією в Україні 11 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1053: масштабна атака дронів проти Росії та перші полонені військові КНДР

Про новини та події 12 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1054: погані новини з Курахового та перші полонені північнокорейці

Про те, що відбувалося 13 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1055: просування росіян сповільнилося, а над Україною літають дрони