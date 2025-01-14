В Росії після нальоту дронів спалахнула потужна пожежа на унікальному заводі (відео)

Під удар могла потрапити база зріджених газів

Ніч на 14 січня стала дуже тривожною для Росії, ще з вечора безпілотники навідалися до кількох областей, лунали вибухи. Ближче до ранку під ударом опинився завод "Оргсинтез" у Казані (Татарстан, РФ), що є єдиним виробником певних видів продукції у РФ.

Про атаку повідомили росЗМІ, які стверджують, що на територію "Оргсинтезу" впали уламки збитого безпілотника. Навіть якщо й так, то це було дуже результативне падіння, адже спалахнула потужна пожежа.

За словами місцевих жителів, спочатку дрони пролітали над селом Осинівка, а потім пролунав вибух в районі заводу. На відео, що з'явилися у мережі, можна побачити сильний вогонь та стовпи диму, що здіймаються в небо.

РосЗМІ пишуть, що приліт стався не по самому заводу, а по базі зріджених газів. За попередніми даними, горить три цистерни. Територія навколо "Оргсинтезу" оточена, на місці працюють усі екстрені служби. Крім того, в аеропорту Казані введено тимчасові обмеження на роботу.

Завод "Казань Оргсинтез" є єдиним в Росії виробником полікарбонатів, севілену, металоценового поліетилену — пластиків високої міцності. Також це підприємство є одним з найбільших у РФ виробників поліетиленів високої та низької щільності.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 14 січня безпілотники також знову атакували місто Енгельс Саратовської області Росії, де лише у понеділок погасили пожежу на нафтобазі Комбінату "Кристал" Росрезерву після попередньої атаки дронами. В результаті там спалахнула нова потужна пожежа, в мережі з'явилися численні відео.