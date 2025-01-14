В России после налета дронов вспыхнул мощный пожар на уникальном заводе (видео)

Под удар могла попасть база сжиженных газов

Ночь на 14 января стала очень тревожной для России, еще с вечера беспилотники посетили несколько областей, гремели взрывы. Ближе к утру под ударом оказался завод "Оргсинтез" в Казани (Татарстан, РФ), являющийся единственным производителем определенных видов продукции в РФ.

Об атаке сообщили росСМИ, утверждающие, что на территорию "Оргсинтеза" упали обломки сбитого беспилотника. Даже если и так, это было очень результативное падение, так как вспыхнул мощный пожар.

По словам местных жителей, сначала дроны пролетали над селом Осиновка, а затем раздался взрыв в районе завода. На видео, появившихся в сети, можно увидеть сильный огонь и поднимающиеся в небо столбы дыма.

РосСМИ пишут, что прилет произошел не по самому заводу, а по базе сжиженных газов. По предварительным данным, горит три цистерны. Территория вокруг "Оргсинтеза" оцеплена, на месте работают все экстренные службы. Кроме того, в аэропорту Казани введены временные ограничения на работу.

Завод "Казань Оргсинтез" является единственным в России производителем поликарбонатов, севилена, металлоценового полиэтилена — пластиков высокой прочности. Также это предприятие является одним из крупнейших в России производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 января беспилотники также снова атаковали город Энгельс Саратовской области России, где только в понедельник потушили пожар на нефтебазе Комбината "Кристалл" Росрезерва после предварительной атаки дронами. В результате там загорелся новый мощный пожар, в сети появились многочисленные видео.