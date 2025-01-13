Нова тактика ЗСУ: в ISW пояснили, як українці знижують боєздатність російських військ

Знищення ключових командних пунктів російської армії може дезорганізувати російські підрозділи на низці напрямків

Україна використовує нову тактику, щоб послабити бойові спроможності російських військ на фронті. Збройні сили завдають ударів по командних пунктах та позиційних районах росіян, щоб ускладнити командування та управління військами на полі бою.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що під ударом ЗСУ опинилися головні командні пункти у російському тилу.

Удари, скоріше за все, спрямовані на деградацію російських ланцюжків командування та оперативного планування, а також на ускладнення логістики. Знищення ключових КП може дезорганізувати російські підрозділи на низці напрямків. Зокрема, знищення КП на Донеччині може ускладнити російські операції на декількох напрямках в цьому регіоні.

"Згідно зі спостереженнями ISW, 2-й армійський корпус (АК) наразі керує російськими операціями на південь від Покровська, 3-й АК діє поблизу Часів Яру, а 8-й АК керує російськими зусиллями поблизу Курахового", – додали аналітики.

Зазначимо, що ще наприкінці грудня 2024 року українські війська почали "виносити" російські командні пункти. Так, у ніч проти 25 грудня 2024 року Сили оборони України вразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у населеному пункті Льгов Курської області. Ще один КП 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Росії був знищений на початку січня 2025 року. Це сталося в районі населеного пункту Біла Курська область.

8 січня Сили оборони України знищили командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області. 10 січня удар було завдано по пункту управління 3-го армійського корпусу російської армії в тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області. 12 січня ЗСУ вдарили по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії у тимчасово окупованій Новогродівці на Донеччині.