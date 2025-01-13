Новая тактика ВСУ: в ISW объяснили, как украинцы снижают боеспособность российских войск

Уничтожение ключевых командных пунктов российской армии может дезорганизовать российские подразделения на ряде направлений

Украина использует новую тактику, чтобы ослабить боевые возможности российских войск на фронте. Вооруженные силы наносят удары по командным пунктам и позиционным районам россиян, чтобы усложнить командование и управление войсками на поле боя.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Под ударом ВСУ оказались главные командные пункты в российском тылу.

Удары, скорее всего, направлены на деградацию российских цепочек командования и оперативного планирования, а также на усложнение логистики. Уничтожение ключевых КП может дезорганизовать российские подразделения на ряде направлений. В частности, уничтожение КП в Донецкой области может осложнить российские операции на нескольких направлениях в этом регионе.

"Согласно наблюдениям ISW, 2-й армейский корпус (АК) сейчас руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3-й АК действует вблизи Часова Яра, а 8-й АК руководит российскими усилиями вблизи Курахово", — добавили аналитики.

Отметим, что еще в конце декабря 2024 года украинские войска начали "выносить" российские командные пункты. Так, в ночь на 25 декабря 2024 года Силы обороны Украины поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области. Еще один КП 810 отдельной бригады морской пехоты ВС России был уничтожен в начале января 2025 года. Это произошло в районе населённого пункта Белая Курской области.

8 января Силы обороны Украины уничтожили командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ во временно оккупированном Харцызске Донецкой области. 10 января удар был нанесен по пункту управления 3-го армейского корпуса российской армии во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области. 12 января ВСУ ударили по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии во временно оккупированной Новогродовке Донецкой области.