Полум’я здіймалося до неба. У мережі показали наслідки удару Росії по Дніпропетровщині

На щастя, обійшлося без постраждалих

Вибухи у Дніпропетровській області пролунали в ніч на вівторок, 20 травня. Росіяни атакували безпілотником підприємство у Синельниківському районі, спалахнула пожежа.

Відео наслідків удару по підприємству показав Telegram-канал "ХДніпро". На кадрах можна побачити масштабну пожежу, яка його охопила.

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Атака РФ на Дніпропетровську область вночі 20 травня — що відомо

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що росіяни атакували область безпілотниками. Сили ППО знищили три повітряні цілі знищили оборонці неба. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Проте є пошкодження та займання:

Павлоградський район — понівечене фермерське господарство. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники

— понівечене фермерське господарство. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники Синельниківський район — є руйнування на території підприємства, його охопив вогонь

— є руйнування на території підприємства, його охопив вогонь Нікопольщина — удари FPV-дронами та артилерією. Під удар потрапив сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 18 травня Росія атакувала дронами Київ та область. Внаслідок удару були руйнування, постраждалі та загибла.