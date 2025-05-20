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Полум’я здіймалося до неба. У мережі показали наслідки удару Росії по Дніпропетровщині

Автор
Олена Руденко
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Наслідки обстрілів ліквідовували рятувальники
Наслідки обстрілів ліквідовували рятувальники. Фото Колаж "Телеграф"

На щастя, обійшлося без постраждалих

Вибухи у Дніпропетровській області пролунали в ніч на вівторок, 20 травня. Росіяни атакували безпілотником підприємство у Синельниківському районі, спалахнула пожежа.

Відео наслідків удару по підприємству показав Telegram-канал "ХДніпро". На кадрах можна побачити масштабну пожежу, яка його охопила.

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Атака РФ на Дніпропетровську область вночі 20 травня — що відомо

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що росіяни атакували область безпілотниками. Сили ППО знищили три повітряні цілі знищили оборонці неба. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Проте є пошкодження та займання:

  • Павлоградський район — понівечене фермерське господарство. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники
  • Синельниківський район — є руйнування на території підприємства, його охопив вогонь
  • Нікопольщина — удари FPV-дронами та артилерією. Під удар потрапив сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 18 травня Росія атакувала дронами Київ та область. Внаслідок удару були руйнування, постраждалі та загибла.

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#Пожежа #Дніпропетровська область #Атака #Безпілотники #Відео