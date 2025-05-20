Полум’я здіймалося до неба. У мережі показали наслідки удару Росії по Дніпропетровщині
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На щастя, обійшлося без постраждалих
Вибухи у Дніпропетровській області пролунали в ніч на вівторок, 20 травня. Росіяни атакували безпілотником підприємство у Синельниківському районі, спалахнула пожежа.
Відео наслідків удару по підприємству показав Telegram-канал "ХДніпро". На кадрах можна побачити масштабну пожежу, яка його охопила.
Увага! Друге відео містить ненормативну лексику
Атака РФ на Дніпропетровську область вночі 20 травня — що відомо
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що росіяни атакували область безпілотниками. Сили ППО знищили три повітряні цілі знищили оборонці неба. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Проте є пошкодження та займання:
- Павлоградський район — понівечене фермерське господарство. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники
- Синельниківський район — є руйнування на території підприємства, його охопив вогонь
- Нікопольщина — удари FPV-дронами та артилерією. Під удар потрапив сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади
Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 18 травня Росія атакувала дронами Київ та область. Внаслідок удару були руйнування, постраждалі та загибла.