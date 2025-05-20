Пламя поднималось до неба. В сети показали последствия удара России по Днепропетровщине
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К счастью, обошлось без пострадавших
Взрывы в Днепропетровской области прогремели в ночь на вторник, 20 мая. Россияне атаковали беспилотником предприятие в Синельниковском районе, вспыхнул пожар.
Видео последствий удара по предприятию показал Telegram-канал "ХДніпро". На кадрах можно увидеть масштабный пожар, который охватил его.
Внимание! Второе видео содержит ненормативную лексику
Атака РФ на Днепропетровскую область ночью 20 мая — что известно
В Днепропетровской ОВА сообщили, что россияне атаковали область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Однако есть повреждения и возгорания:
- Павлоградский район – повреждено фермерское хозяйство. Произошел пожар, который погасили спасатели
- Синельниковский район — есть разрушение на территории предприятия, его охватил огонь
- Никопольщина – удары FPV-дронами и артиллерией. Под удар попал сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая общины
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 мая Россия атаковала дронами Киев и область. В результате удара были разрушения, пострадавшие и погибшая.