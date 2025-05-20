Пламя поднималось до неба. В сети показали последствия удара России по Днепропетровщине

К счастью, обошлось без пострадавших

Взрывы в Днепропетровской области прогремели в ночь на вторник, 20 мая. Россияне атаковали беспилотником предприятие в Синельниковском районе, вспыхнул пожар.

Видео последствий удара по предприятию показал Telegram-канал "ХДніпро". На кадрах можно увидеть масштабный пожар, который охватил его.

Внимание! Второе видео содержит ненормативную лексику

Атака РФ на Днепропетровскую область ночью 20 мая — что известно

В Днепропетровской ОВА сообщили, что россияне атаковали область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Однако есть повреждения и возгорания:

Павлоградский район – повреждено фермерское хозяйство. Произошел пожар, который погасили спасатели

– повреждено фермерское хозяйство. Произошел пожар, который погасили спасатели Синельниковский район — есть разрушение на территории предприятия, его охватил огонь

— есть разрушение на территории предприятия, его охватил огонь Никопольщина – удары FPV-дронами и артиллерией. Под удар попал сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая общины

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 мая Россия атаковала дронами Киев и область. В результате удара были разрушения, пострадавшие и погибшая.