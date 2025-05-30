"Видрали майже всі зуби": російський дезертир розповів, як в армії РФ розправляються з "відмовниками"

Тепер він чекає на протез у Німеччині

34-річний Антон Ширшин з Уфи провів пів року на війні в Україні, де працював у складі команди так званих "евакуаторників", виносячи з поля бою тіла загиблих і поранених російських військових. Після відмови йти в штурм його піддали жорстким тортурам, зокрема вирвали майже всі зуби. Але в лютому 2024 року йому вдалося втекти з фронту та залишити Росію.

Про свою історію він розповів виданню "Север". Наразі Ширшин проживає в Німеччині, де подав прохання про політичний притулок як дезертир.

До війни Антон працював особистим водієм та не мав військового досвіду. На фронт він потрапив після ДТП, коли російська поліція запропонувала йому вибір: тюрма або служба за контрактом. Попри психіатричний діагноз – розлад особистості – і запис "не придатний" у військовому квитку, його все одно визнали "придатним" і відправили на передову.

У першу ж ніч на передовій він дізнався, що не отримає зброї – натомість був призначений до евакуаційної бригади, яка щодня ходила за пораненими та загиблими. За словами Ширшина, команда за півтора місяця змінилася тричі – майже всі гинули або отримували важкі поранення. Тіла тягнули на ногах 20-24 км щодоби, а часто доводилося повертатися із порожніми ношами – дрон або міномет розривали тіла по дорозі назад. Військові збирали зброю з трупів, аби виміняти її на самогон у бійців загону "Барс". Як каже Ширшин, "пити треба було, щоб не збожеволіти". Серед поранених були й такі, що спеціально калічили себе, аби залишити фронт.

Сам Антон також намагався вкоротити собі службу, стрибаючи на протипіхотній міні "лепесток", але та не розірвалася. Йому вдалося протриматися на евакуації півтора місяця, але коли прийшла черга штурмувати позиції, він з інших солдатом відмовилися. Їх перевели до так званого підвалу для "відказників" у селищі Зайцеве на Донеччині.

Саме там Ширшин зазнав катувань: його прив’язали до стільця, примотали голову скотчем та почали виривати зуби пасатижами. Після третього вирваного зуба він вже підписав документ про згоду воювати, але катування не припинилися.

"Я підписав, а вони сказали: "щоб більше не відмовлявся, ми тобі ще вирвемо". І почали бити зуби далі. Розхитували, ламали по половині. Я не знаю, скільки це тривало, мені здалося, що вічність. А вони при цьому сміялися та жартували", – згадав росіянин. Після перебування у підвалі у нього лишилося лише три зуби – знеболювальним ділилися інші "відказники". Один з них, побачивши, що сталося, також погодився йти на передову. Обох того ж вечора "продали" в іншу частину.

Його відправили під Кринки Херсонської області, де командир частини, побачивши стан Ширшина, наказав перевести його до медичної частини. У нього була температура 41 градус та загострення геморою. Після місяця лікування його вивезли до Ростова, а звідти літаком – до госпіталю в Севастополі. Там Антон дізнався, що роту, в якій він служив, було повністю знищено. Його мали знову відправити в штурм – саме тоді він вирішив утекти. Зараз він перебуває у Німеччині, чекає на зубний протез та проходить інтеграційні курси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після початку російського вторгнення окупаційні війська неодноразово фіксувалися за тортурами та жорстоким поводженням із українцями. Водночас останнім часом у мережі з’являється дедалі більше матеріалів, які свідчать: до власних громадян російська армія також ставиться як до витратного матеріалу.