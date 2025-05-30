"Выдрали почти все зубы": российский дезертир рассказал, как в армии РФ расправляются с "отказниками"

Теперь он ждет протез в Германии

34-летний Антон Ширшин из Уфы провел полгода на войне в Украине, где работал в составе команды так называемых "эвакуаторщиков", унося с поля боя тела погибших и раненых российских военных. После отказа идти в штурм его подвергли жестким пыткам, в том числе вырвали почти все зубы. Но в феврале 2024 года ему удалось скрыться с фронта и покинуть Россию.

О своей истории он рассказал изданию "Север". В настоящее время Ширшин проживает в Германии, где подал прошение о политическом убежище как дезертир.

До войны Антон работал личным водителем и не имел военного опыта. На фронт он попал после ДТП, когда российская полиция предложила ему выбор: тюрьма или служба по контракту. Несмотря на психиатрический диагноз – расстройство личности – и запись "непригодна" в военном билете, его все равно признали "пригодной" и отправили на передовую.

В первую же ночь на передовой он узнал, что не получит оружия, но был назначен в эвакуационную бригаду, которая ежедневно ходила за ранеными и погибшими. По словам Ширшина, команда за полтора месяца сменилась трижды – почти все гибли или получали тяжелые ранения. Тела тянули на ногах 20-24 км ежесуточно, а часто приходилось возвращаться с пустыми носилками – дрон или миномет разрывали тела на обратном пути. Военные собирали оружие из трупов, чтобы выменять его на самогон у бойцов отряда "Барс". Как говорит Ширшин, "пить надо было, чтобы не сойти с ума". Среди раненых были и специально калечившие себя, чтобы покинуть фронт.

Сам Антон также пытался укоротить себе службу, прыгая на противопехотной мини "лепесток", но та не разорвалась. Ему удалось продержаться на эвакуации полтора месяца, но когда пришел черед штурмовать позиции, он с других солдатом отказались. Их перевели в так называемый подвал для "отказников" в поселке Зайцево Донецкой области.

Там Ширшин подвергся пыткам: его привязали к стулу, примотали голову скотчем и начали вырывать зубы пассатижами. После третьего вырванного зуба он уже подписал документ о согласии воевать, но пытки не прекратились.

"Я подписал, а они сказали: "чтобы больше не отказывался, мы тебе еще вырвем". И стали бить зубы дальше. Расшатывали, ломали по половине. Я не знаю, сколько это продолжалось, мне показалось, что вечность. А они при этом смеялись и шутили", – вспомнил россиянин. После пребывания в подвале у него осталось всего три зуба – обезболивающим делились другие "ответчики". Один из них, увидев, что произошло, тоже согласился идти на передовую. Обоих в тот же вечер "продали" в другую часть.

Его отправили под Крынки Херсонской области, где командир части при виде состояния Ширшина приказал перевести его в медицинскую часть. У него была температура 41 градус и обострение геморроя. После месяца лечения его вывезли в Ростов, а оттуда самолетом – в госпиталь в Севастополе. Там Антон узнал, что рота, в которой он служил, была полностью уничтожена. Его должны были снова отправить в штурм – именно тогда он решил сбежать. Сейчас он находится в Германии, ждет зубного протеза и проходит интеграционные курсы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после начала российского вторжения оккупационные войска неоднократно фиксировались по пыткам и жестокому обращению с украинцами. В то же время в последнее время в сети появляется все больше свидетельствующих материалов: к собственным гражданам российская армия также относится как к расходному материалу.