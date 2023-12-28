Стало відомо, ким були розстріляні під Роботиним українські полонені

Російські загарбники вкотре порушили закони та звичаї війни

Розстріляні росіянами українські полонені на Запорізькому напрямку були троє військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Кадри з убитими бійцями є ще одним доказом воєнного злочину військовослужбовців РФ.

Такі дії окупантів є порушенням ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про це написали на сторінці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Невстановлені особи з числа військовослужбовців зс рф чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту", — йдеться у повідомленні.

У пості зазначається, що розстріляними бійцями є троє військових 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Вони вибули зі строю внаслідок попадання в полон після отримання поранень та контузій різних ступенів тяжкості.

"Це кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані Міжнародному кримінальному суду. Рано чи пізно військові злочинці з російської федерації відповідатимуть за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом", — додали військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі генпрокурора заявляли, що імена загиблих військовополонених вже встановлені й зараз вони верифікуються.