Укр

Стало известно, кем были расстрелянные под Работино украинские пленные

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Оккупанты убили украинских военных Новость обновлена 28 декабря 2023, 17:21
Оккупанты убили украинских военных. Фото Открытые источники

Российские захватчики в очередной раз нарушили законы и обычаи войны

Расстрелянные россиянами украинские пленные на Запорожском направлении являлись трое военнослужащих 82-ой отдельной десантно-штурмовая бригада ДШВ ВС Украины. Кадры с убитыми бойцами являются очередным доказательством военного преступления военнослужащих РФ.

Такие действия оккупантов являются нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Об этом написали на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Неустановленные лица из числа военнослужащих из России или других военных формирований государства-агрессора, действуя умышленно, в нарушение законов и обычаев войны, находясь на линии боевого столкновения в одном из районов Запорожской области, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949 г., а также других норм международного гуманитарного права умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта", — говорится в сообщении.

В посте указывается, что расстрелянными бойцами являются трое военных 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Они выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий различных степеней тяжести.

"Данное уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы Международному уголовному суду. Рано или поздно военные преступники из российской федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом", — добавили военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе генпрокурора заявляли, что имена погибших военнопленных уже установлены и сейчас они верифицируются.

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#Украина #Запорожская область #Расстрел #Военнопленные