Матч біля лінії фронту: як бійці ЗСУ відпочивають на передовій (фоторепортаж)

Гра часто переривалася, але все ж таки була завершена

Українські воїни, незважаючи на свою важку роботи, знаходять час для невеликих радостей, які допомагають їм зберігати бойовий дух і тримати себе в тонусі. Допомагає їм у цьому спорт.

Дозвілля наших захисників біля передової зафільмував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. Він був присутній на волейбольному матчі, який влаштували собі бійці 108 окремого гірничо-штурмового батальйону.

Наших мужніх воїнів не лякає навіть те, що лінія фронту від їхнього майданчика, де вони грають у волейбол, проходить лише за 10 кілометрів.

Цього дня грали всі, хто вільний від тяжкої бойової роботи. Усі, хто не на зміні чи чергуванні. Незважаючи на те, що матч постійно переривається через службові обов’язки, його все ж таки вдалося завершити.

Нагадаємо, раніше ми показали, що відбувається на вокзалі в Краматорську — місці довгоочікуваних зустрічей та зворушливих прощань.