Укр

Матч у линии фронта: как бойцы ВСУ отдыхают на передовой (фоторепортаж)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Бойцы ВСУ играют в волейбол рядом с линией фронта Новость обновлена 09 июня 2024, 18:10
Бойцы ВСУ играют в волейбол рядом с линией фронта. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Игра часто прерывалась, но все же была завершена

Украинские воины несмотря на свои тяжелую работу находят время для небольших радостей, которые помогают им сохранять боевой дух и держать себя в тонусе. Помогает им в этом спорт.

Досуг наших защитников возле передовой запечатлел фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. Он поприсутствовал на волейбольном матче, который устроили себе бойцы 108 Отдельного горно-штурмового батальона.

Наших мужественных воинов не страшит даже то, что линия фронта от их площадки, где они играют в волейбол, проходит всего в 10 километрах.

В этот день играли все, кто свободен от тяжелой боевой работы. Все, кто не на смене или дежурстве. Несмотря на то, что матч постоянно прерывается из-за служебных обязанностей, его все же удалось завершить.

Напомним, ранее мы показали, что происходит на вокзале в Краматорске — месте долгожданных встреч и трогательных прощаний.

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#Украина #Война #Репортаж