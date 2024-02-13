Місце останнього спочинку для героїв: як зараз виглядає Марсове поле у Львові, фоторепортаж "Телеграфа"

Біля кожної могили майоріє два прапори ― синьо-жовтий та червоно-чорний

На новому Марсовому полі, який прилягає до Личаківського військового цвинтаря у Львові, знаходять свій останній спочинок деякі герої, які загинули у боротьбі за свободу України. Їх могили прикрашені національним прапором, квітами та лампадками.

Це не забутий цвинтар, де рідко кого зустрінеш, сюди часто приходять члени родин полеглих, які продовжують оплакувати свою втрату. На новому Марсовому полі побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов; він зробив атмосферні фото, зокрема і з висоти.

Зазначимо, що на Марсовому полі переважно ховають тих, хто народився на Львівщині чи проходив військову службу у львівських частинах. Також тут знаходять останній спочинок ті захисники, родичі яких переїхали жити у західні області. На могилах залишають лампадки, листи, іграшки, квіти. Місця поховання футбольних фанатів легко ідентифікувати за шарфами-"розами".

Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом у Львів. Він особисто відвідав Марсове поле та вшанував пам'ять полеглих захисників. Він нагадав, що завжди треба пам’ятати про ціну свободи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про історії боротьби за життя захисників, які зазнали тяжких поранень. Медикам вдається врятувати кінцівки військових навіть у складних випадках.