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Місце останнього спочинку для героїв: як зараз виглядає Марсове поле у Львові, фоторепортаж "Телеграфа"

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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На цвинтарі багато символічних речей
На цвинтарі багато символічних речей. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Біля кожної могили майоріє два прапори ― синьо-жовтий та червоно-чорний

На новому Марсовому полі, який прилягає до Личаківського військового цвинтаря у Львові, знаходять свій останній спочинок деякі герої, які загинули у боротьбі за свободу України. Їх могили прикрашені національним прапором, квітами та лампадками.

Це не забутий цвинтар, де рідко кого зустрінеш, сюди часто приходять члени родин полеглих, які продовжують оплакувати свою втрату. На новому Марсовому полі побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов; він зробив атмосферні фото, зокрема і з висоти.

Марсове поле у Львові, вид з висоти
Марсове поле у Львові, могили та прапори
Марсове поле у Львові з висоти
Могили військових на Марсовому полі у Львові
Марсове поле у Львові, могили військових та стежина
Марсове поле у Львові з висоти пташинного польоту
Жінка біля могили на Марсовому полі
На Марсовому полі часто можна зустріти людей
Жінки запалюють лампадку
Стежина на Марсовому полі у Львові
Люди на стежині на Марсовому полі
Могила з різними сувенірами
Скульптура біля могили
Могила захисника на Марсовому полі
Жінка плаче біля могили
Жінка плаче стоячи біля могили
Могила полеглого солдата ЗСУ
Відвідувач могили на Марсовому полі
Марсове поле, вигляд з висоти
Могили та лавочки між ними
Жінки біля місця поховання захисника
Патріотична атрибутика, тризуб та карта України
Жінка сидить біля могили захисника
Сувеніри на могилі
Жінка гірко плаче

Зазначимо, що на Марсовому полі переважно ховають тих, хто народився на Львівщині чи проходив військову службу у львівських частинах. Також тут знаходять останній спочинок ті захисники, родичі яких переїхали жити у західні області. На могилах залишають лампадки, листи, іграшки, квіти. Місця поховання футбольних фанатів легко ідентифікувати за шарфами-"розами".

Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом у Львів. Він особисто відвідав Марсове поле та вшанував пам'ять полеглих захисників. Він нагадав, що завжди треба пам’ятати про ціну свободи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про історії боротьби за життя захисників, які зазнали тяжких поранень. Медикам вдається врятувати кінцівки військових навіть у складних випадках.

Теги:
#Львів #Військові #Марсове поле #Фоторепортаж