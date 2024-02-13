Место последнего упокоения для героев: как сейчас выглядит Марсовое поле во Львове, фоторепортаж "Телеграфа"

У каждой могилы развеваются два флага — сине-желтый и красно-черный

На новом Марсовом поле, прилегающем к Лычаковскому военному кладбищу во Львове, находят свой последний покой некоторые герои, погибшие в борьбе за свободу Украины. Их могилы украшены национальным флагом, цветами и лампадками.

Это не забытое кладбище, где редко кого встретишь, сюда часто приходят члены семей павших, продолжающие оплакивать свою потерю. На новом Марсовом поле побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов; он сделал атмосферные фото, в том числе и с высоты.

Отметим, что на Марсовом поле преимущественно хоронят тех, кто родился во Львовской области или проходил военную службу во львовских частях. Также здесь находят последний покой те защитники, родственники которых переехали жить в западные области. На могилах оставляют лампадки, листья, игрушки, цветы. Места захоронения футбольных фанатов легко идентифицировать по шарфам-"розам".

Напомним, что 15 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом во Львов. Он лично посетил Марсовое поле и почтил память павших защитников. Он напомнил, что всегда нужно помнить о цене свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал об историях борьбы за жизнь защитников, которые получили тяжелые ранения. Медикам удается спасти концовки военных даже в сложных случаях.