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Место последнего упокоения для героев: как сейчас выглядит Марсовое поле во Львове, фоторепортаж "Телеграфа"

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Автор
На кладбище много символических вещей
На кладбище много символических вещей. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У каждой могилы развеваются два флага — сине-желтый и красно-черный

На новом Марсовом поле, прилегающем к Лычаковскому военному кладбищу во Львове, находят свой последний покой некоторые герои, погибшие в борьбе за свободу Украины. Их могилы украшены национальным флагом, цветами и лампадками.

Это не забытое кладбище, где редко кого встретишь, сюда часто приходят члены семей павших, продолжающие оплакивать свою потерю. На новом Марсовом поле побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов; он сделал атмосферные фото, в том числе и с высоты.

Марсовое поле во Львове, вид с высоты
Марсовое поле во Львове, могилы и флаги
Марсовое поле во Львове с высоты
Могилы военных на Марсовом поле во Львове
Марсовое поле во Львове, могилы военных и тропинка
Марсовое поле во Львове с высоты птичьего полета
Женщина у могилы на Марсовом поле
На Марсовом поле часто можно встретить людей
Женщины зажигают лампадку
Тропинка на Марсовом поле во Львове
Люди на тропинке на Марсовом поле
Могила с разными сувенирами
Скульптура у могилы
Могила защитника на Марсовом поле
Женщина плачет у могилы
Женщина плачет стоя у могилы
Могила павшего солдата ВСУ
Посетитель могилы на Марсовом поле
Марсовое поле, вид с высоты
Могилы и лавочки между ними
Женщины возле места захоронения защитника
Патриотическая атрибутика, трезуб и карта Украины
Женщина сидит у могилы защитника.
Сувениры на могиле
Женщина горько плачет

Отметим, что на Марсовом поле преимущественно хоронят тех, кто родился во Львовской области или проходил военную службу во львовских частях. Также здесь находят последний покой те защитники, родственники которых переехали жить в западные области. На могилах оставляют лампадки, листья, игрушки, цветы. Места захоронения футбольных фанатов легко идентифицировать по шарфам-"розам".

Напомним, что 15 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом во Львов. Он лично посетил Марсовое поле и почтил память павших защитников. Он напомнил, что всегда нужно помнить о цене свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал об историях борьбы за жизнь защитников, которые получили тяжелые ранения. Медикам удается спасти концовки военных даже в сложных случаях.

Теги:
#Львов #Военные #Марсово поле #Фоторепортаж