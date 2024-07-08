Потужна пожежа, вибухи та детонація: СБУ вразила "жирну" ціль в Росії, з’явилися супутникові фото

Після атаки був у межах населеного пункту Підгоренського району введено режим надзвичайної ситуації та розпочали евакуацію мешканців

У мережі з’явилися супутникові фото, на яких видно наслідки пожежі на складі боєприпасів у Підгірському районі Воронезької області. Займання сталося після атаки БПЛА, після чого ще тривалий час була детонація боєприпасів.

Відповідні фотографії публікує Радіо Свобода. На кадрах видно два осередки загоряння, над якими клуби диму.

Масштабна пожежа розпочалася внаслідок атаки безпілотників по даному об’єкту. Як повідомила місцева влада, дрони були збиті й внаслідок падіння уламків одного з них нібито "загорілася господарська споруда".

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в районі удару вводиться режим надзвичайної ситуації. Близько 50 жителів довколишніх населених пунктів вирішили евакуювати.

Нагадаємо, раніше джерела "Телеграфа" розповіли, хто стоїть за атакою дронами по Воронезькій області. Він повідомив, що росіяни зберігали на 9 тисячах квадратних метрів ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків та артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї. При цьому наголошується, що є велика ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК найближчим часом.