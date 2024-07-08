Мощный пожар, взрывы и детонация: СБУ поразила "жирную" цель в России, появились спутниковые фото

После атаки был в пределах населенного пункта Подгоренского района ввели режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию жителей

В сети появились спутниковые фото, на которых видны последствия пожара на складе боеприпасов в Подгоренском районе Воронежской области. Возгорание произошло после атаки БПЛА, после чего долгое время была детонация боеприпасов.

Ответствующие снимки публикует Радио Свобода. На кадрах видны два очага возгорания, над которыми клубы дыма.

Масштабный пожар начался в результате атаки беспилотников по данному объекту. Как сообщили местные власти, дроны были сбиты и в результате падения обломков одного из них якобы "загорелась хозяйственная постройка".

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в районе удара вводится режим чрезвычайной ситуации. Около 50 жителей близлежащих населенных пунктов решили эвакуировать.

Напомним, ранее источники "Телеграфа" рассказали, кто стоит за атакой дронами по Воронежской области. Он сообщил, что россияне хранили на 9 тысячах квадратных метров ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия. При этом отмечается, что есть большая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК в ближайшее время.