Потужні вибухи та велика пожежа у Криму: села залишилися без газу, подробиці (відео)

Ремонтні роботи на місці пригоди будуть проводити ще 7-10 днів

У Криму ліквідували масштабний спалах, який стався під Алуштою на газорозподільному вузлі. Без газу внаслідок події 14 населених пунктів на півострові.

Як повідомили в МНС Росії, площа загоряння склала 4 172 квадратні метри. Під час НП розгерметизувався підвісний міст газової труби, вогонь перейшов на лісовий масив.

На місці проводяться ремонтні роботи, які триватимуть від 7 до 10 днів. За інформацією пабліків, жертв та постраждалих немає.

Вже відомо, що 14 населених пунктів Алушти після горіння газорозподільного вузла у Виноградному залишилися без газу.

Зазначимо, що в ніч проти 7 липня між селами Малий Маяк та Виноградне Алуштинського району в ніч проти 7 липня стався потужний вибух. Потім розгорілася масштабна пожежа, яка згодом перекинулася на лісовий масив. На місце виїхали МНСники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня на мисі Чауда в Криму сталася масштабна пожежа. Саме з цього місця російські окупанти зазвичай запускають дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.