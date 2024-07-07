Мощные взрывы и большой пожар в Крыму: сёла остались без газа, подробности (видео)

Ремонтные работы на месте происшествия будут проводить еще 7-10 дней

В Крыму ликвидировали масштабное возгорание, которое произошло под Алуштой на газораспределительном узле. Без газа в результате происшествия остались 14 населенных пунктов.

Как сообщили в МЧС России, площадь возгорания составила 4 172 квадратных метра. При ЧП разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, огонь перешел на лесной массив.

На месте проводятся ремонтные работы, которые будут длиться от 7 до 10 дней. По информации пабликов, жертв и пострадавших нет.

Уже известно, что 14 населенных пунктов Алушты после горения газораспределительного узла в селе Виноградное остались без газа.

Отметим, что в ночь на 7 июля между сёлами Малый Маяк и Виноградное Алуштинского района в ночь на 7 июля произошел мощный взрыв. Затем разгорелся масштабный пожар, который впоследствии перекинулся на лесной массив. На место выехали МЧСники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня на мысе Чауда в Крыму произошел пожар. Именно с этого места российские оккупанты запускают дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.