В Єнакієво детонує склад росіян біля житлових будинків. Люди в паніці евакуюються (фото, відео)

Вже є пошкодження житлових будинків

У вівторок, 10 грудня, в тимчасово окопаному Росією Єнакієве було завдано удару по складу боєприпасів росіян. Детонація снарядів триває вже кілька годин.

Як повідомляють росЗМІ, у місті оголошено евакуацію з десятка вулиць. Зазначається, що внаслідок вибухів вже постраждало кілька будинків.

"Кілька будинків зруйновано. Район, де стався обстріл, перекрили, людей просять спуститися в укриття і не підходити до вікон", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екстрена евакуація оголошена для жителів вулиць Червоні Зорі, Бакинська, Зелінського, Олега Кошового, Керченська, Цимлянська, Дніпровська, Індустріальна, Грабаря, Клубна, провулків Дніпро та Пожежний.

"Не втрачайте самовладання, не піддавайтеся паніці! Сповістіть сусідів та близьких про отриману інформацію! Під час переміщення до місця збору будьте обережні. При собі мати документи, що засвідчують особу, та особисті речі першої потреби", — йдеться в повідомленні "адміністрації" міста.

Водночас місцеві жаліються на розташування складу, адже він знаходиться занадто близько до житлових будинків. Деякі навіть пишуть, що вибухи та детонація снарядів почалась зранку, і тільки через кілька годин оголосили евакуацію.

Нагадаємо, що біля Токмака злетіла у повітря АЗС, де заправлялися окупанти. Попередньо був удар українського FPV-дрона, після чого там детонували резервуари з дизельним пальним та бензином.

Раніше "Телеграф" розповідав, що три регіони Росії вночі атакували дрони. Над територією РФ нібито було збито 13 безпілотних літальних апаратів.