В Енакиево детонирует склад россиян у жилых домов. Люди в панике эвакуируются (фото, видео)

Уже есть повреждение жилых домов

Во вторник, 10 декабря, во временно оккупированном Россией Енакиево был нанесен удар по складу боеприпасов россиян. Детонация снарядов длится уже несколько часов.

Как сообщают росСМИ, в городе объявлена эвакуация с десятка улиц. Отмечается, что в результате взрывов уже пострадали несколько домов.

"Несколько домов разрушены. Район, где произошел обстрел, перекрыли, людей просят спуститься в укрытие и не подходить к окнам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экстренная эвакуация объявлена жителям улиц Красные Зари, Бакинской, Зелинского, Олега Кошевого, Керченской, Цимлянской, Днепровской, Индустриальной, Грабари, Клубной, переулков Днепр и Пожарный.

"Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Сообщите соседям и близким о полученной информации! Во время перемещения к месту сбора будьте осторожны. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и личные вещи первой потребности", — говорится в сообщении "администрации" города.

В то же время, местные жалуются на расположение склада, ведь он находится слишком близко к жилым домам. Некоторые даже пишут, что взрывы и детонация снарядов началась с утра, и только через несколько часов объявили эвакуацию.

Напомним, что возле Токмака взлетела в воздух АЗС, где заправлялись оккупанты. Предварительно был удар украинского FPV-дрона, после чего там детонировали резервуары с дизельным топливом и бензином.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что три региона России ночью атаковали дроны. Над территорией РФ якобы были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов.