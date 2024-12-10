В Енакиево детонирует склад россиян у жилых домов. Люди в панике эвакуируются (фото, видео)
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Уже есть повреждение жилых домов
Во вторник, 10 декабря, во временно оккупированном Россией Енакиево был нанесен удар по складу боеприпасов россиян. Детонация снарядов длится уже несколько часов.
Как сообщают росСМИ, в городе объявлена эвакуация с десятка улиц. Отмечается, что в результате взрывов уже пострадали несколько домов.
"Несколько домов разрушены. Район, где произошел обстрел, перекрыли, людей просят спуститься в укрытие и не подходить к окнам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экстренная эвакуация объявлена жителям улиц Красные Зари, Бакинской, Зелинского, Олега Кошевого, Керченской, Цимлянской, Днепровской, Индустриальной, Грабари, Клубной, переулков Днепр и Пожарный.
"Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Сообщите соседям и близким о полученной информации! Во время перемещения к месту сбора будьте осторожны. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, и личные вещи первой потребности", — говорится в сообщении "администрации" города.
В то же время, местные жалуются на расположение склада, ведь он находится слишком близко к жилым домам. Некоторые даже пишут, что взрывы и детонация снарядов началась с утра, и только через несколько часов объявили эвакуацию.
Напомним, что возле Токмака взлетела в воздух АЗС, где заправлялись оккупанты. Предварительно был удар украинского FPV-дрона, после чего там детонировали резервуары с дизельным топливом и бензином.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что три региона России ночью атаковали дроны. Над территорией РФ якобы были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов.