Хронология войны – день 1208: россияне давят на фронте, но несут огромные потери

15 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре воскресенье, 15 июня 2025 года. Россияне продолжают совершать большое количество штурмовых действий, неся при этом огромные потери. Наиболее ожесточенными остаются Покровское, Новопавловское и Курское направления. Несмотря на численное превосходство противника, ВСУ продолжают сдерживать натиск врага, при этом там понимают, что боевые действия в скором времени не закончатся.

Как проходит 1208-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной замечено около сотни "шахедов" и фиксируются новые пуски. В Киеве сообщали о работе ПВО.

О новостях и событиях 12 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1205: новый обмен пленными и миллионные потери россиян на фронте

О том, что происходило 13 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1206: россияне давят на фронте и готовят новый обстрел

С ситуацией в Украине 14 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1207: новый обмен и удары по предприятиям в России