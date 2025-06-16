Хронология войны – день 1209: россияне сфокусировались на трех направлениях и продолжают воздушный террор

16 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

За окном понедельник, 16 июня 2025 года. Атаки оккупантов продолжаются по всей линии фронта, но ключевыми направлениями остаются Покровское, Новопавловское и Курское. На них суммарно происходит почти двух третьих всех российских штурмов на поле боя. Захватчики также продолжают воздушный террор Украины, в том числе и атакуют энергетические объекты.

Как проходит 1209-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мониторинговые группы предупреждают о том, что россияне ночью намерены запустить около 150 беспилотников. Сообщается также, что около 30 из них уже находятся в воздушном пространстве Украины. В Киеве и Черкассах слышали работу ПВО.

О том, что происходило 13 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1206: россияне давят на фронте и готовят новый обстрел

С ситуацией в Украине 14 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1207: новый обмен и удары по предприятиям в России

О новостях и событиях 15 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1208: страшная ночь в Кременчуге и подготовка РФ новых ударов