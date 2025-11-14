Вночі Росію атакували понад дві сотні дронів. Уражено великий нафтовий термінал та не тільки (відео)

У Новоросійську під удар потрапив нафтовий термінал "Шесхарис" і база російської ППО

В ніч на п'ятницю, 14 листопада дрони завдали результативних ударів по території Росії. За попередніми даними, уражено нафтовий термінал у порту Новоросійська та нафтобаза у Саратові.

Що треба знати:

В ніч, коли ворог завдав масштабного удару по Києву, саму Росію атакувало багато БПЛА

У порту Новоросійська під удар потрапив нафтовий термінал "Шесхарис", кінцева точка трубопроводів російської компанії "Транснефть"

Також прилетіло по НПЗ у Саратові

Міноборони РФ заявило, що минулої ночі Росію атакували 216 безпілотників. Більшість (66) нібито було збито ворожою ППО над територією Краснодарського краю, над Саратовською областю — 45. Також дрони атакували Волгоградську, Ростовську, Тамбовську, Брянську, Нижегородську, Оренбурзьку області РФ та окупований Крим.

Новоросійськ

Telegram-канал Supernova+ повідомив, що в порту Новоросійська сталося два прильота. Ймовірно, влучання є й по позиції системи ППО С-300/400 на території військової частини 1537-го зенітно-ракетного полку.

Займання після атаки

Місця прильотів та ППО між ними

Після атаки у Новоросійську поблизу порту горить нафтовий термінал "Шесхарис". Це великий експортний нафтовий термінал поблизу порту Новоросійськ, кінцева точка трубопроводів російської компанії "Транснефть". Крім того, за попередніми даними, внаслідок удару по порту пошкоджене судно. Росіяни виклали в мережу відео вибуху та його наслідків. Як видно, виникла масштабна пожежа.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Саратов

Минулої ночі вибухи також лунали в російському Саратові. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про атаку дронів та про "пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури". За даними місцевих жителів під удар потрапив місцевий НПЗ, який ворог використовує для забезпечення своєї окупаційної армії.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 14 листопада росіяни масовано атакували Київ, здебільшого ворог бив по багатоповерхівках та п'ятиповерхівках. За попередніми даними, загинуло троє людей, їхні тіла шукають під завалами. Ще 26 людей, серед яких діти та вагітна, постраждали.