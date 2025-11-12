Тяжелая ситуация в Покровске и призыв к НАТО сбивать самолеты РФ. Хронология войны — день 1358

12 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре среда, 12 ноября 2025 года. Тяжелая ситуация наблюдается на Покровском направлении, где российские войска за сутки совершили 72 штурма украинских позиций. Всего же на фронте произошло 206 боевых столкновений. Президент Чехии Петр Павел призвал военные силы стран НАТО решительно реагировать на нарушение воздушного пространства Европы российскими самолетами или БПЛА. Он считает, что сбитие авиационных средств способно прекратить провокации.

Как проходит 1358-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Маршруты украинских БПЛА, летящих атаковать военные и инфраструктурные объекты в России и на оккупированных территориях. В аэропорту Калуги объявлен план "Ковер".

