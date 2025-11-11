Возможный прорыв россиян на Запорожье и поступление оружия США. Хронология войны - день 1357

11 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре вторник, 11 ноября 2025 года. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 156 боевых столкновений. Несмотря на шатдаун в США, в поступлении Украине приоритетных военных потребностей не было никаких перерывов — оборудование продолжало поступать, а новые партии средств противовоздушной обороны, боеприпасов и т.д. уже прибывают в Украину, — рассказал "Телеграфу" чиновник НАТО.

Как проходит 1357-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Ситуация резко обострилась на востоке Запорожской области. Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке сообщает, что украинские подразделения вынуждены были отступить от Успеновки. Российские войска продвинулись примерно на 8 км, оккупировав Рыбино, Сладкое и Новое, и выйдя на окраины Ровнополья.

Ситуация в Запорожской области

С ситуацией в Украине 10 ноября можно ознакомиться в этом материале: Решающий "рывок" Путина в Покровске и усложнение ситуации на Запорожье. Хронология войны — день 1356

О новостях и событиях 9 ноября Телеграф рассказывал здесь: Ситуация в Покровске и неожиданная помощь Норвегии. Хронология войны — день 1355

О происходящем 8 ноября читайте в трансляции: Взрывы в Одессе и блекаут в Харькове. Хронология войны — день 1354