Важка ситуація в Покровську і заклик до НАТО збивати літаки РФ. Хронологія війни — день 1358

12 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 12 листопада 2025 року. Важка ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де російські війська за добу здійснили 72 штурми українських позицій. Загалом же на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Президент Чехії Петр Павел закликав військові сили країн НАТО рішуче реагувати на порушення повітряного простору Європи російськими літаками або БПЛА. Він вважає, що збиття авіаційних засобів здатне припинити провокації.

Як проходить 1358-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Маршрути українських БПЛА, які летять атакувати військові та інфраструктурні об'єкти в Росії та на окупованих територіях. У аеропорту Калуги оголошено план "Ковьор".

Про те, що відбувалося 11 листопада, читайте у трансляції: Просування росіян на Запоріжжі та приліт по ТЕС у Донецьку. Хронологія війни — день 1357

Із ситуацією в Україні 10 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вирішальний "ривок" Путіна у Покровську та ускладнення ситуації на Запоріжжі. Хронологія війни — день 1356

Про новини та події 9 листопада "Телеграф" розповідав тут: Ситуація у Покровську та несподівана допомога Норвегії. Хронологія війни — день 1355