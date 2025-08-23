Невідомі дрони наробили галасу у Росії. Після вибухів виникла пожежа (відео)

Місто є важливим залізничним вузлом

Росію в ніч на суботу, 23 серпня, атакували безпілотники. Вибухи пролунали в місті Петров Вал Волгоградської області.

Після них виникла пожежа у районі залізничної станції, повідомляє Telegram-канал ASTRA. Також вибило скло у вікнах житлових будинків. Місцеві жителі публікують відео з місця. Як завжди, вони не стримують емоцій.

На одному з відео — вибите скло біля ювелірного магазину "Алмаз". Навпроти цього магазину розташована залізнична станція "Петров Вал".

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку та заявив, що працювала ППО. За його словами, один з дронів впав у місті Петров Вал поблизу багатоповерхового житлового будинку. За інформацією Бочарова постраждали троє мешканців.

Чому це місто могло потрапити під удар

Місто Петров Вал у Камишинському районі Волгоградської області є важливим залізничним вузлом на перетині ліній Саратов – Волгоград та Тамбов – Камишин. У місті розташовані великі промислові об’єкти: підприємство "Газпромкран" та науково-виробниче об’єднання "Спецнафтомаш", що спеціалізується на виробництві резервуарів для різних галузей промисловості.

Станція у місті Петров Вал

Як повідомляв "Телеграф", українські ударні дрони знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба". Під удар в ніч на 22 серпня вкотре потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи.