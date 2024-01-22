Георгий Тука: Украина получит качественно иную военную помощь, а Запад не зря готовится к нападению России

Анализировать действия руководства РФ с точки зрения логики – неблагодарное дело, говорит экс-губернатор

В 2024 году Украина вынужденно меняет тактику войны. Мы всё больше уходим в оборону. Как из-за проблем с поставками вооружения, так и по причине того, что российская оккупационная армия, получающая постоянное пополнение в живой силе, активизировала наступательные действия.

Активизировалось и российское руководство в агрессивных выпадах против НАТО. Фактически открыто Путин угрожает странам Балтии. А европейские издания, чиновники и политики всё чаще обсуждают вероятность войны с Россией.

Своим мнением о происходящем на фронте и в информационном поле с "Телеграфом" поделился бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015—2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

По словам Георгий Туки, ситуация на фронте – стабильно тяжелая. Но поводов для паники нет.

"Когда я в 2022-м воевал в 206-м батальоне ТрО, а "орки" заезжали на Оболонь (в Киеве), я предупреждал, что вопреки обещаниям Арестовича и Ко, эта война, в лучшем случае, на три—пять лет. Так что, с моей точки зрения, ничего неожиданного не происходит. И 2024-й для нас должен стать годом формирования резервов для более качественного наступления, чем было в 2023-м", – отмечает эксперт.

Он также признался, что уверен – в этом году, несмотря на все сложности международной политики, уровень поддержки Украины (со стороны Европы и США) вырастет. Прежде всего – в качестве предоставляемых нам вооружений.

"Условно говоря, у нас есть сотни артустановок M777 (буксируемая гаубица калибра 155 мм, получившая у нас название "три топора"). И к ним нужны прежде всего снаряды. Возможно, нового поколения. Нужны ракеты. Нужна боевая авиация. Причем не только истребители F-16, но и ударные вертолеты. По сумме это, возможно, не будет отличаться от предыдущих годов. А вот по качеству – совсем иная история. Уверен, такого рода позитивные перемены мы увидим в обозримом будущем. В том числе потому, что Европа, похоже, начала прозревать – и всё более явно видит, что Россия не остановится на Украине, если агрессора не остановить и не разбить".

По словам Георгия Туки, обычно заявления подобного толка (что помощь Украине – это помощь всей Европе, если та не хочет, чтоб война накрыла и ее) были свойственны представителям Польши и стран Балтии. Которые отчетливо видели российскую угрозу.

"Но сейчас к хору таких голосов присоединились шведы, норвежцы, немцы. Которые начали трезво оценивать риски. Как следствие – повышается уровень боеготовности, увеличиваются мощности ВПК, звучат призывы больше помогать Украине. Те же поляки, как недавно стало известно, вносят изменения в закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные после соответствующего объявления должны прибыть в пункт мобилизации в течение шести часов. Иначе их будут преследовать по уголовному кодексу", – подчеркивает эксперт.

Комментируя вероятность российской агрессии против какой-то из стран ЕС, Георгий Тука признался, что анализировать действия руководства РФ с точки зрения логики – неблагодарное дело.

"По логике, в том числе военной, нападать сейчас еще на какую-то страну (да еще и страну — члена НАТО) для РФ невыгодно. Она завязла в войне с Украиной – и резервов у нее точно не хватает, чтобы лезть еще на какие-то страны НАТО (прежде всего, речь о балтийских или скандинавских государствах – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия). В такой ситуации открывать второй фронт, мягко говоря, нецелесообразно. Однако действия российского руководства уже неоднократно доказывали, что коллективный Путин и логика – вещи несовместимые. Поэтому ожидать можно любого развития событий. И готовиться", – считает эксперт.

Он акцентирует, что в начале 2000-х существовало межфракционное депутатское объединение (позже – как бы общественная организация) ЗУБР – "За Украину, Беларусь и Россию!". Ею рулила глава Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко и другие пророссийские силы. Они агитировали за вступление Украины в единое Союзное государство с РФ и Беларусью.

"Если бы этот сценарий был реализован, сейчас бы с границ Украины шли атаки на европейских соседей, – уверен Георгий Тука. – Тезисы Путина накануне полномасштабного вторжения в Украину, да и сейчас тоже, остаются неизменными. Он четко дает понять, что дело не в Украине, а в так называемом "агрессивном НАТО во главе с США, которое вопреки всем обещаниям расширилось на восток". И если бы был реализован сценарий ЗУБРа, сейчас бы наших ребят толкали на войну с нашими друзьями из Польши, Чехии, Румынии и так далее".