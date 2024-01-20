Украина кардинально меняет тактику войны: на Западе назвали причины

Украина делает ставку на партизанские удары

Из-за проблем с поставками вооружения и переходу к позиционным боям на фронте Украина была вынуждена изменить тактику ведения войны.

Такое мнение высказал обозреватель BILD Юлиан Рёпке, который напомнил, что украинские военные противостоят российскому натиску уже 23 месяца.

По его словам, ВСУ смогли освободить около половины из всех захваченных россиянами территорий, однако последние крупные успехи были еще в 2022 году, а в результате контрнаступления 2023 года существенных территориальных изменений не произошло.

Вместе с тем, он отмечает, что россияне в свою очередь смогли с осени 2023 года взять под свой контроль Марьинку, где до начала вторжения проживало 10 тысяч человек. И хотя продвижение россиян обходится им потерями от трех до пяти тысяч человек в месяц, они продолжают наступать.

"Украина же по истечении почти двух лет войны оказалось прижатой к стенке. Обязательства по оказанию помощи со стороны Запада сократились почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На данный момент поддержки со стороны США, главного спонсора Украины, нет вообще. Поэтому украинской армии приходится менять свою тактику", — говорится в сообщении.

В частности Рёпке отмечает, что украинцы смогли переоборудовать западные артиллерийские снаряды в свои беспилотники-камикадзе, а вместо освобождения оккупированных территорий больше полагается на партизанские рейды своих специальных подразделений.

Кроме того обозреватель отметил, что Украина также перешла от уничтожения исключительно военных целей к выводу из строя инфраструктурных объектов, которые обслуживают как гражданское население, так и военную машину России.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что летнее контрнаступление ВСУ было успешным, несмотря на то, что на Западе многие оценивают его как провальное.