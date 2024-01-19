Цели Путина, война РФ и Запада, и будущее Украины: 5 главных заявлений главы СВР в колонке для The Economist

РФ осознает, что та победа, к котором она стремится в войне с Украиной, будет иметь глобальный эффект

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что победа в войне и падение Украины даст ему возможность восстановить контроль над бывшими советскими республиками. К тому же, воюя с Украиной российский "лидер" считает, что воюет и с Западом тоже, рассчитывая на эффект домино.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко написал колонку для The Economist, в которой высказал свое мнение о текущей ситуации. В частности, он выделил такие темы, как цели РФ в войне, гарантии безопасности Украины, война России с Западом и другие.

Цели РФ в войне с Украиной

"Цель войны России в Украине – уничтожить Силы обороны Украины – остается неизменной. Несмотря на огромное преимущество в ресурсах, Россия почти два года не может выполнить эту задачу. Наряду с героизмом украинских военных и сплоченностью населения вокруг Украины ключевую роль в этом сыграла также поддержка Запада. Именно эта поддержка усиливает глобальное измерение войны и делает невозможным достижение Россией своих целей", — отметил Литвиненко.

Он считает, что эти цели прежде всего включают аннексию украинских территорий, провозглашенных политическим руководством в Москве "историческими русскими землями", а также создание политического образования, которое будет зависеть от Москвы.

Путин, по мнению Литвиненко, надеется, что победа в войне даст ему возможность восстановить контроль над бывшими советскими республиками на принципах российского империализма. Кремль поминает, что в случае падения Украины ему станет легче вернуть другие советские республики.

Война РФ и Запада

"Нападая на Украину, Россия считает, что в то же время она воюет с Западом. Путин надеется на эффект домино. Он считает, что если Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, потерпят сокрушительное поражение в Украине — второе такое унижение всего через несколько лет после выхода из Афганистана, — он быстро потеряет глобальное влияние.

Ревизионистские государства, которые смотрят на Украину, увидели бы это и сделали вывод, что их время пришло. В результате за несколько лет будет установлен новый, многополярный миропорядок, где важнейшие вопросы будут решаться рядом конкурирующих крупных государств, включая Россию. Си Цзиньпин, лидер Китая, сильнейшего конкурента Запада, внимательно следит за войной и делает выводы", — написал Литвиненко.

Он также подчеркнул, что РФ осознает, что та победа, к котором она стремится в войне с Украиной, будет иметь глобальный эффект. И она не сможет там добиться своих целей, не нарушив мирового порядка.

Москва и ее союзники

"За последние два года Москва создала коалицию, членами которой являются Северная Корея и Иран, а также ряд менее откровенно активных участников с глобального юга, которые надеются извлечь выгоду из роста геополитической напряженности.

Эта коалиция в большинстве своем неформальна, но ее влияние остро ощущается: она оказывает политическую и материальную поддержку российской агрессии, снабжая артиллерийскими снарядами, беспилотниками и другой военной техникой и технологиями. Кроме военной сферы она уделяет много энергии экономической, кибер- и информационной войне и другим взрывным действиям. Цель – дестабилизация мирового порядка", — подчеркнул глава Службы внешней разведки Украины.

Он добавил, что россияне борются с грубой силой, чтобы создать новый порядок. В то же время многие на Западе пытаются в первую очередь использовать мягкую силу, чтобы сохранить тот порядок, который возник после "холодной войны".

Как остановить Россию

"В то же время если России не удастся победить Украину на поле боя, ее глобальные цели будут существенно подорваны. Укрепление обороноспособности и безопасности Украины и обеспечение устойчивости общества и государства является самым легким и дешевым способом для Запада остановить Россию и другие ревизионистские государства.

Сегодня Украина способна дать отпор российской агрессии при адекватной военной и экономической поддержке Запада. Эта поддержка остается эффективной, если она будет продолжительной (до прекращения российской агрессии) и всесторонней (включая политическую, экономическую, военную и разведывательную поддержку, а также помощь в противодействии кибервойне и дезинформации)", — говорится в колонке Литвиненко.

Последним примером этого подхода, как пишет автор колонки, является подписание 12 января Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Помимо стран Балтии, это было третье соглашение такого рода между бывшей советской республикой и другой страной. Первые были между Турцией и Азербайджаном в 2021 году и между Францией и Арменией в 2023 году.

Гарантия безопасности для Украины

"Соглашение между Украиной и Британией может оказаться гораздо более важным. Это первое соглашение между Украиной и великим государством, закрепляющее новые геополитические реалии. Это знаменует глубочайшее изменение подхода Запада к российской концепции ее "сфер влияния". Сдержанная реакция британских СМИ на соглашение свидетельствует о том, насколько нормальными и рутинными стали в общественном сознании англо-украинские отношения в сфере обороны и безопасности.

Теперь, как это было на протяжении всей истории, Великобритания может служить моделью для других. Соглашение, подписанное 12 января, может проложить путь для подобных соглашений с другими западными странами. Одиннадцать из них находятся на разных стадиях согласования. Совместная декларация G7 о поддержке Украины, подписанная на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, явно дает результаты".

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности шаг за шагом перемещает Украины в западное пространство безопасности. И это совершенно не требует присутствие западных войск на ее территории. Литвиненко подчеркивает, что они приучают мир к участию Украины.

Также автор колонки добавил, что такие соглашения дают основу для вступления Украины в НАТО. Это лучшая гарантия безопасности не только для Украины, но и для всей Восточной Европы.

"Подписав соглашение в сфере безопасности, Британия сделала шаг в сдерживании россиян. Когда другие пойдут по их пути, эти усилия будут иметь большое влияние на агрессивную войну России и ее будущие амбиции. Для победы Украине нужны такие совместные усилия. Долгая дорога состоит из множества шагов", — написал Литвиненко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ со ссылкой на собеседников в разведке сообщили, когда Украина снова пойдет в контрнаступление.