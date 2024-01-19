Цілі Путіна, війна РФ та Заходу, та майбутнє України: 5 головних заяв глави СЗР у колонці для The Economist

РФ усвідомлює, що та перемога, якої вона прагне у війні з Україною, матиме глобальний ефект

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що перемога у війні та падіння України дасть йому можливість поновити контроль над колишніми радянськими республіками. До того ж воюючи з Україною російський лідер вважає, що воює й із Заходом теж, розраховуючи на ефект доміно.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко написав колонку для The Economist, у якому висловив свою думку щодо поточної ситуації. Зокрема, він виділив такі теми, як цілі РФ у війні, гарантії безпеки України, війна Росії із Заходом та інші.

Цілі РФ у війні з Україною

"Мета війни Росії в Україні – знищити Сили оборони України – залишається незмінною. Попри величезну перевагу в ресурсах, Росія майже два роки не може виконати це завдання. Поряд із героїзмом українських військових та згуртованістю населення навколо України ключову роль у цьому відіграла також підтримка Заходу. Саме ця підтримка посилює глобальний вимір війни і унеможливлює досягнення Росією своїх цілей", — зазначив Литвиненко.

Він вважає, що ці цілі передусім включають анексію українських територій, проголошених політичним керівництвом у Москві "історичними російськими землями", а також створення політичної освіти, яка залежатиме від Москви.

Путін, на думку Литвиненка, сподівається, що перемога у війні дасть йому можливість поновити контроль над колишніми радянськими республіками на засадах російського імперіалізму. Кремль згадує, що у разі падіння України йому легше повернути інші радянські республіки.

Війна РФ та Заходу

"Нападаючи на Україну, Росія вважає, що вона водночас воює із Заходом. Путін сподівається на ефект доміно. Він вважає, що якщо Захід, і перш за все Сполучені Штати, зазнають нищівної поразки в Україні — другого такого приниження всього за кілька років після виходу з Афганістану, — він швидко втратить глобальний вплив.

Ревізіоністські держави, які дивляться на Україну, побачили б це і зробили висновок, що їхній час настав. У результаті протягом кількох років буде встановлено новий, багатополярний світопорядок, де найважливіші питання будуть вирішуватися рядом конкуруючих великих держав, включаючи Росію. Сі Цзіньпін, лідер Китаю, найсильнішого конкурента Заходу, уважно стежить за війною і робить власні висновки", — написав Литвиненко.

Він також підкреслив, що РФ усвідомлює, що та перемога, якої вона прагне у війні з Україною, матиме глобальний ефект. І вона не зможе там досягти своєї мети, не порушивши світового порядку.

Москва та її союзники

"За останні два роки Москва створила коаліцію, членами якої є Північна Корея та Іран, а також низка менш відверто активних учасників із глобального півдня, які сподіваються отримати вигоду від зростання геополітичної напруженості.

Ця коаліція здебільшого неформальна, але її вплив гостро відчувається: вона надає політичну та матеріальну підтримку російській агресії, постачаючи артилерійські снаряди, безпілотники та іншу військову техніку та технології. Окрім військової сфери, вона приділяє багато енергії економічній, кібер- та інформаційній війні та іншим підривним діям. Мета — дестабілізація світового порядку", — наголосив голова Служби зовнішньої розвідки України.

Він додав, що росіяни борються із грубою силою, щоб створити новий порядок. Водночас багато хто на Заході намагається насамперед використати м’яку силу, щоб зберегти той порядок, який виник після "холодної війни".

Як зупинити Росію

"Водночас, якщо Росії не вдасться перемогти Україну на полі бою, її глобальні цілі будуть суттєво підірвані. Зміцнення обороноздатності та безпеки України та забезпечення стійкості суспільства і держави є найлегшим і найдешевшим способом для Заходу зупинити Росію та інші ревізіоністські держави.

Сьогодні Україна здатна дати відсіч російській агресії за адекватної військової та економічної підтримки Заходу. Ця підтримка залишатиметься ефективною, якщо вона буде тривалою (до припинення російської агресії) та всебічною (включаючи політичну, економічну, військову та розвідувальну підтримку, а також допомогу у протидії кібервійні та дезінформації)", — йдеться у колонці Литвиненка.

Останнім прикладом цього підходу, як пише автор колонки, є підписання 12 січня Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією. Крім країн Балтії, це була третя угода такого роду між колишньою радянською республікою та іншою країною. Перші були між Туреччиною та Азербайджаном у 2021 році та між Францією та Вірменією у 2023 році.

Гарантія безпеки для України

"Угода між Україною та Британією може виявитися набагато важливішою. Це перша угода між Україною та великою державою, яка закріплює нові геополітичні реалії. Це знаменує найглибшу зміну підходу Заходу до російської концепції її "сфер впливу". Стримана реакція британських ЗМІ на угоду свідчить про те, наскільки нормальними та рутинними стали у суспільній свідомості англо-українські відносини у сфері оборони та безпеки.

Тепер, як це було протягом усієї історії, Британія може слугувати моделлю для інших. Угода, підписана 12 січня, може прокласти шлях для подібних угод з іншими західними країнами. Одинадцять із них перебувають на різних стадіях узгодження. Спільна декларація G7 про підтримку України, підписана на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року, явно приносить результати", — пише Литвиненко.

Угоди про співробітництво у сфері безпеки крок за кроком переміщує Україну до західного простору безпеки. І це зовсім не потребує присутності західних військ на її території. Литвиненко наголошує, що вони привчають мир до участі України.

Також автор колонки додав, що такі угоди дають основу вступу України до НАТО. Це найкраща гарантія безпеки не лише для України, а й для усієї Східної Європи.

"Підписавши безпекову угоду, Британія зробила крок у стримуванні росіян. Коли інші підуть їхнім шляхом, ці зусилля матимуть великий вплив на агресивну війну Росії та її майбутні амбіції. Для перемоги Україні потрібні такі спільні зусилля. Довга дорога складається з багатьох кроків", — Написав Литвиненко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ з посиланням на співрозмовників у розвідці повідомили, коли Україна знову піде у контрнаступ.