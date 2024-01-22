Россия точно нападет? Генерал объяснил, о чем говорит прозрение Запада

По отношению к РФ и ее союзникам Запад продолжает "бить по хвостам", сетует Игорь Романенко

За последнюю неделю произошло резкое оживление Запада в ракурсе восприятия России как государства, которое даже может напасть на страны — члены НАТО. Об этом пишет немецкая пресса со ссылкой на прогноз Бундесвера. Об этом открыто заявляет министр обороны Германии Борис Писториус и акцентирует, что угрозы со стороны Кремля в адрес Альянса звучат буквально ежедневно. А глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и вовсе призывает население Запада готовиться к войне с РФ.

Эту набирающую скорость тенденцию и ее возможное влияние на ход российско-украинской войны "Телеграфу" прокомментировал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

По мнению военного эксперта, такие заявления и публикации говорят о том, что в руководстве европейских стран идет определенное переосмысление происходящего.

"Особенно это касается стран Восточной Европы, которые остро чувствуют исходящие от РФ угрозы", – считает он.

Несмотря на значительные потери в Украине (техника, вооружение, личный состав), Путин не оставляет своих экспансионных планов, уверяет эксперт.

"Потенциал восстанавливается, даже наращивается. Плюс – имеется уже опыт почти двух лет полномасштабной войны с Украиной. Напомню, что перед началом этого вторжения конвенциальные возможности РФ (не ядерное вооружение, а обычное) превышали потенциал всех войск, находившихся в Европе. Включая стоящие там американские войска.

Но Европа долгие годы жила в эйфории пацифизма. Серьезно не оценивала угрозы. И Путин продолжал держать контингент в Приднестровье, нападал на Грузию, потом на Украину. Захватывал их территории при полном попустительстве со стороны Европы и США. В итоге РФ перешла к широкомасштабной войне. Пытаясь еще и глобализировать ее", – поясняет Игорь Романенко.

Генерал акцентирует, что за почти два года страны Запада дозрели до необходимости поднимать свой военный потенциал. Но работа в данном направлении идет очень медленно.

"А по отношению к РФ и ее союзникам продолжают "бить по хвостам". Нет работы на упреждение! Из-за чего очень страдает Украина. Имея определенные возможности, мы можем победить Россию в этой войне. И не дать ей затопить всю Европу. Но только при условии решительного и быстрого роста поставок нам современных вооружений и боеприпасов.

К сожалению, государство с самым мощным потенциалом – США – такого рода действий не осуществляет. Путин это видит. Как и то, что шантаж и угрозы действуют на Запад. Поэтому продолжает пугать двумя вещами. Во-первых, новым витком эскалации. Во-вторых – применением оружия массового поражения. Добавляя к этому новый рычаг давления – возможное разрастание войны, с ее выплескиванием в ЕС", – поясняет генерал.

И пока Запад боится, Россия приходит в себя, отмечает эксперт. В прошлом году она окрепла и экономически (санкции оказались недостаточными, к тому же, страна-агрессор приноровилась их обходить), и военно (переориентация экономики на военные рельсы, помощь со стороны Ирана и Северной Кореи, новые методы мобилизации).

"Путин воспрял настолько, что всё чаще позволяет себе агрессивные выпады в адрес НАТО – и блока в целом, и отдельных членов Альянса. Это особенно ощущают на себе страны, некогда насильно ставшие частью социалистического блока. Те же Польша, государства Балтии. Потому и звучат от их руководителей призывы готовиться к войне с РФ, больше помогать Украине и так далее. Традиционно дальновидные британцы также активизировались в данном направлении. Не случайно именно с ними у нас заключено первое соглашение по вопросам безопасности", – подчеркивает Игорь Романенко.

Генерал обращает внимание, что вновь зазвучали идеи о необходимости создания общей европейской армии. Особенно на фоне нерешительных действий США.

"Мы видим, как внутриполитическая ситуация в Штатах уже ударила по помощи Украине. И европейцы понимают важность самостоятельно заниматься обеспечением своей безопасности. Увеличивать возможности ВПК, помощь Украине. Но всё это требует времени. А пока ВСУ вынуждены уходить в стратегическую оборону. Ну а россияне, накопив силы (в отличие от нас, до сих пор не запустивших мобилизацию, хотя необходимость была еще год назад), атакуют практически по всему фронту", – констатирует Игорь Романенко.

По его словам, военно-политическое руководство Украины пытается улучшить ситуацию. Есть определенные перспективы, но они недостаточны.

"И всё же, надеюсь, несмотря на политические игры в США, на нерешительность Европы, мы получим необходимые средства. Но как всегда – с опозданием, вдогонку. А тут нужны решительные действия на упреждение. Иначе ситуация на фронте будет оставаться тяжелой. С опасными последствиями и для самого Запада", – предупреждает генерал.