"Выбирайте слова": пресс-секретарь Зеленского опроверг выводы из нового интервью президента

Речь не шла о якобы "патовой" ситуации

У Зеленского выступили с опровержением, которое касается нового интервью президента Украины. Там заявили, что журналисты не правильно интерпретировали одно из заявлений украинского лидера.

С опровержением выступил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Речь идет о якобы "патовой ситуации на фронте". Такой тезис после интервью Зеленского разлетелся по СМИ.

По словам Никифорова, на самом деле в интервью Зеленского речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте.

"Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге", — отметил пресс-секретарь и добавил, что "Это не дает права в целом описывать ситуацию на фронте как "патовую".

В связи с этим у президента призвали журналистов в будущем внимательнее подбирать слова, "чтобы не поддерживать деструктивные нарративы". Также Никифоров опубликовал оригинал ответа Зеленского:

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, бюджет Украины, – мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет. Но, честно говоря, мы не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".

Напомним, ранее мы писали о том, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил намерение уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Но он, судя по всему, планирует менять не только генерала, но и большую часть властной верхушки.